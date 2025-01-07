الأسهم اليابانية تسجل ارتفاعًا خلال جلسة التداول الصباحية يوم الثلاثاء

(MENAFN
) سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعًا خلال جلسة التداول الصباحية في بورصة طوكيو يوم الثلاثاء، حيث أظهرت المؤشرات
الرئيسية زخمًا صعوديًا قويًا. بدا أن المستثمرين متفائلون، مما دفع السوق نحو مزيد من الارتفاع خلال جلسة تداول مواتية. يعكس هذا الأداء استمرار الثقة في الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاتجاهات الإيجابية في الأسواق العالمية.
ارتفع مؤشر نيكاي 225، المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية، بمقدار 956.35 نقطة، ما يعادل زيادة بنسبة 2.43 بالمئة. وبحلول نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت غرينتش)، صعد المؤشر إلى مستوى 40,263.40 نقطة. يبرز هذا الارتفاع الملحوظ نشاط الشراء القوي بين المستثمرين، لا سيما في أسهم الشركات الكبرى والقطاعات التي تقود المكاسب الأخيرة في السوق.
في الوقت نفسه، شهد المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس"، الذي يتتبع جميع الأسهم المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو، ارتفاعًا أيضًا. وصعد المؤشر بمقدار 36.11 نقطة، أو بنسبة 1.31 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2,792.49 نقطة بحلول نهاية الجلسة الصباحية. يعكس هذا الأداء قوة السوق الأوسع، حيث لوحظت مكاسب عبر مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات.
تعكس التحركات الإيجابية في السوق شعورًا قويًا بالتفاؤل بين المستثمرين، مدعومًا بعوامل محلية ودولية. وتشير المكاسب القوية في مؤشري نيكاي 225 وتوبكس إلى استمرار الشهية لشراء الأسهم اليابانية، مما يعكس تفاؤلًا متجددًا لبقية يوم التداول.
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