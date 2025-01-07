الدين الخارجى لمصر يرتفع 2.3 مليار دولار فى الربع الثالث من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الدين الخارجى لمصر خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 155.2 مليار دولار مقابل 152.9 مليار دولار فى يونيو بزيادة 2.4 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ رأس الحكمة وتحويل الودائع الإماراتية للجنيه المصرى.

موضوعاتقفزة فى قروض المشروعات متناهية الصغر بأول 10 أشهر من 2024 5.5 مليار جنيه قيمة مشتريات المصريين عبر التمويل الاستهلاكى خلال أكتوبر مصر تستقبل نحو 16 مليون سائح خلال 2024 رغم التحديات الجيوسياسية

قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى، وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.

أضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة أمس، أن إجمالى ما تم سداده من الديون خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.

وأكد أن مصر ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.

وتبلغ حصة أجهزة الموازنة من الديون الخارجية نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو، لكنها تراجعت إلى 78 مليار دولار فى أكتوبر ومن المستهدف خفضها إلى 77 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

كما يسعى البنك المركزى لخفض ديونه عبر تحويل ودائع السعودية التى تزيد عن 10 مليارات دولار إلى استثمارات، وتدعمه الحكومة فى ذلك الإطار عبر عقد اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين.