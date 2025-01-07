مصر الأولى إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج بـ23.7 مليار دولار خلال 10 شهور من

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت منصة (بيزنس أفريكا) ، اليوم، عن أن مصر تصدرت الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 ، مسجلة 23.7 مليار دولار (بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري)، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية منذ مارس 2024.
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وبينت إحصائيات (بيزنس أفريكا) ، التي استندت على تقارير البنك الدولي ، أن أفريقيا تلقت في العام الماضي 100 مليار دولار تحويلات المالية من الخارج أي ما يعادل حوالي 6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى أن التدفق من الأموال المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا تجاوز (42 مليار دولار) والاستثمار الأجنبي المباشر (48 مليار دولار) ، مما يسلط الضوء على الأثر الكبير للتحويلات على المشهد الاقتصادي في أفريقيا.
وأوضحت الإحصائيات أن أكبر ثلاث دول أفريقية متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج عام 2024 هي : مصر ونيجيريا والمغرب.. موضحة أن نيجيريا تلقت تحويلات بقيمة 19,8 مليار دولار ثم المغرب 12 مليار دولار .
وتوقعت منصة (بيزنس أفريكا) أن يتسع التفاوت بين التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر أكثر في العام الجاري حيث زادت التحويلات بشكل مطرد وارتفعت بنسبة 57%.
وذكرت البيانات أن تحويلات المغتربين أحد الموارد المهمة للاقتصادات والمجتمعات المحلية الأفريقية، وتدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعمل كمصدر هام للتمويل الخارجي.
وأضافت أن ما يقرب من 25 دولة على مستوى العالم تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية، التي تمثل أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.
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