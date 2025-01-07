الوضع في سويسرا: ما الذي تكشف عنه مناقشات ميزانية 2025؟

(MENAFN
- Swissinfo)
نجحت سويسرا في إقرار ميزانية السنة قبل نهاية العام. ورغم كلّ الاستقطاب، لا يزال البرلمان
قادرًا على الوصول إلى حلول وسطى. وبيّنت النتيجة أيضًا أن "سويسرا أولاً" هي القاعدة الأساسية التي تحظى بالأولوية تحت قبة البرلمان.
تم نشر هذا المحتوى على
07 يناير 2025 - 07:35
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لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.
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