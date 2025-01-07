الوضع في سويسرا: ما الذي تكشف عنه مناقشات ميزانية 2025؟

MENAFN - Swissinfo) نجحت سويسرا في إقرار ميزانية السنة قبل نهاية العام. ورغم كلّ الاستقطاب، لا يزال قادرًا على الوصول إلى حلول وسطى. وبيّنت النتيجة أيضًا أن "سويسرا أولاً" هي القاعدة الأساسية التي تحظى بالأولوية تحت قبة البرلمان.





تم نشر هذا المحتوى على 07 يناير 2025 - 07:35 8دقائق

لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.



مقالات أخرى للكاتب ( القسم الألما



Deutsch de Was das Schweizer Budget über das Land verrät الأصلي طالع المزيدWas das Schweizer Budget über das Land verrä

Français fr Ce que le débat parlementaire sur le budget révèle sur la Suisse طالع المزيدCe que le débat parlementaire sur le budget révèle sur la Suiss

Italiano it Cosa svela della Svizzera il dibattito parlamentare sul bilancio طالع المزيدCosa svela della Svizzera il dibattito parlamentare sul bilanci Русский ru Что процесс принятия бюджета Швейцарии рассказывает нам об этой стране? طالع المزيدЧто процесс принятия бюджета Швейцарии рассказывает нам об этой стране