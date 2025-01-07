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الوضع في سويسرا: ما الذي تكشف عنه مناقشات ميزانية 2025؟

1/7/2025 3:12:24 AM
(MENAFN- Swissinfo) نجحت سويسرا في إقرار ميزانية السنة قبل نهاية العام. ورغم كلّ الاستقطاب، لا يزال البرلمان قادرًا على الوصول إلى حلول وسطى. وبيّنت النتيجة أيضًا أن "سويسرا أولاً" هي القاعدة الأساسية التي تحظى بالأولوية تحت قبة البرلمان.

تم نشر هذا المحتوى على 07 يناير 2025 - 07:35 8دقائق

لدى سويسرا العديد من الوجوه، وكل منها يُطلِعُنا على حكايات لا تُحصى. أنا أهتم بالبلاد بكل تنوعها. أحب التحدث عن الزراعة والبنوك، والدبلوماسيين والمصارعين، كما يهمني تسليط الضوء على الامتياز الصناعي وأبرَز المعالم الثقافية في البلاد.

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