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الضريبة: لا قرارات جديدة برفع أو تعديل الضريبة على الدخان

1/7/2025 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي زيادة ضريبية على أي نوع من أنواع السجائر في الأردن، وفق مستشار المدير العام والناطق باسم الدائرة موسى الطراونة.
واكد الطراونة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا توجد أي قرارات بزيادة الضريبة أو تعديلها على أسعار السجائر.
وأضاف أن هناك 8 شركات دخان في الأردن، وقد تكون الزيادة في سعر بعض الأصناف عائدة لقرار من إحدى الشركات.
وكان تداول أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بارتفاع أسعار بعض أنواع السجائر وسط امتناع عن بيع الدخان في بعض المناطق وفق ما أفادوا به.








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