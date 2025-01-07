حسابات على فيسبوك لبيع الأطفال.. صدمة وتحرك في دولة عربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على مدى اليومين الماضيين، أثارت صفحات وحسابات "تبيع الأطفال" على موقع فيسبوك، صدمة كبيرة بين المصريين.



ما دفع السلطات إلى التحرك، إذ وجهت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، أمس الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل الأموال إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، من أجل محاسبة المتورطين.

بدوره أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه تم رصد مجموعات على فيسبوك تبيع الأطفال.



3 آلاف جنيه للطفل



كما أوضح في مقابلة تلفزيونية على قناة "الحياة"، مساء أمس الاثنين، "أن بعض الأشخاص عرضوا أطفالهم للبيع أيضا لأن ليس لديهم أموال".



وكشف أن الأطفال أصبحوا سلعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الأسعار، إذ وصل سعر الطفل 3 إلى 5 آلاف جنيه.

إلى ذلك، أشار إلى أن تلك الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا).



أتت تلك التصريحات بعدما انتشرت على مدى الأيام الماضية تعليقات ومنشورات على عدة حسابات في فيسبوك تحت عنوان "تبني طفل يتيم"، نشرت صورا لأطفال رضع من أجل تبنيهم مقابل بدل مادي، ما أثار حفيظة العديد من المصريين. إذ دعوا إلى محاسبة المتورطين.



فيما أشار البعض إلى أن هدف تلك الحسابات لا يتعدى حصد "الإعجابات"، داعين رغم ذلك إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الصفحات.

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