انخفاض أسعار النفط مدفوعة بارتفاع الدولار وتوقعات بوجود إمدادات وفيرة عالميًا

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، مدفوعة بتصحيح تقني أعقب الانتعاش الكبير الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي. وتعرضت معنويات السوق لمزيد من الضغط بسبب توقعات بوجود إمدادات وفيرة عالميًا إلى جانب استمرار قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار النفط. وقد طغت هذه العوامل على الزخم الصعودي الذي شوهد في الأسبوع السابق.
بحلول الساعة 0148 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا أو بنسبة 0.37 بالمئة لتصل إلى 76.02 دولارًا للبرميل. وبالمثل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 33 سنتًا أو بنسبة 0.45 بالمئة لتستقر عند 73.23 دولارًا للبرميل. يعكس هذا التراجع في الأسعار تناقضًا مع الأداء القوي الذي شهده الأسبوع الماضي، حيث سجل كلا المعيارين مكاسب على مدار خمسة أيام متتالية وبلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر خلال إغلاق يوم الجمعة.
كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي مدفوعًا جزئيًا بالتفاؤل بشأن إمكانية اتخاذ تدابير تحفيزية مالية لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ. وأثارت التوقعات بمزيد من الدعم الاقتصادي من بكين آمالًا بتحسن الطلب على النفط، مما دفع الأسعار إلى الأعلى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التفاؤل قد تراجع بسبب البيانات الاقتصادية الأضعف والمخاوف بشأن وفرة الإمدادات في السوق.
وأوضحت بريانكا ساشديفا، المحللة السوقية البارزة في "فيليب نوفا"، أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يعود إلى تصحيح تقني أعقب الانتعاش القوي الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي. وأضافت أن البيانات الاقتصادية العالمية الأضعف تؤثر سلبًا على المعنويات الإيجابية السابقة. كما أن قوة الدولار الأمريكي تزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، مما يؤدي إلى تآكل بعض المكاسب الأخيرة ويساهم في النظرة الأكثر ضعفًا هذا الأسبوع.
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