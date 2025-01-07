مبيعات التجزئة في هولندا تواصل نموها للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر

(MENAFN
) واصلت مبيعات التجزئة في هولندا النمو للشهر الخامس على التوالي في شهر نوفمبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الهولندي. وارتفع حجم مبيعات التجزئة المعدّل وفقًا لأيام التسوق بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وهذا يمثل تباطؤًا طفيفًا مقارنة بزيادة بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر. يعكس هذا النمو المستمر مرونة الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من أن وتيرة التوسع تبدو أنها تتباطأ قليلًا.
أظهرت مبيعات السلع غير الغذائية أداءً قويًا في شهر نوفمبر، حيث سجلت زيادة بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ودعمت هذه الزيادة مبيعات أعلى في عدة فئات رئيسية، بما في ذلك منتجات الترفيه، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة الكهربائية. كما شهدت قطاعات أخرى مثل الأجهزة المنزلية، والملابس، والأحذية، والمنتجات الجلدية نموًا ملحوظًا، مما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لمبيعات السلع غير الغذائية.
في المقابل، تراجعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. يشير هذا الانخفاض إلى تحول في سلوك المستهلكين، حيث تباطأ الإنفاق على المواد الغذائية مقارنة بالفئات الأخرى. وقد شكل هذا التراجع في مبيعات المواد الغذائية عامل توازن أمام المكاسب التي حققتها قطاعات التجزئة غير الغذائية، مما خفف من معدل النمو الإجمالي لصناعة التجزئة في نوفمبر.
كما شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نموًا متواضعًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي. يبرز هذا الارتفاع الطلب المستمر على التجارة الإلكترونية، على الرغم من أن معدل النمو للمبيعات عبر الإنترنت يبدو أقل نسبيًا مقارنة بالمكاسب القوية التي تحققت في فئات البيع بالتجزئة التقليدية.
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