مدير عام الأمن العام اللبناني يعلن عن خطط لتعديل شروط دخول السوريين إلى لبنان

(MENAFN
) أعلن مدير عام الأمن العام اللبناني، الياس البيصري، عن خطط لتعديل شروط دخول السوريين إلى لبنان، بعد فرض الإدارة السورية قيودًا جديدة أكثر تشددًا على دخول اللبنانيين, وتعتبر هذه التدابير من قبل البعض محاولة لإرساء "مبدأ المعاملة بالمثل" بين البلدين, وفي تصريحات للوسائل الإعلامية اللبنانية، أوضح البيصري أن اللوائح التي تم إدخالها أثناء الحرب السورية، والتي كانت تحد من دخول السوريين إلى لبنان، ستتم مراجعتها, ولم يقدم المزيد من التفاصيل، لكنه أكد أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع بدء معالجة الحالات فورًا.
كذلك أفادت صحيفة النهار اللبنانية يوم الأحد أن وفدًا من الأمن العام اللبناني زار نظراءه السوريين في نقطة جديّة يابوس الحدودية لمناقشة الوضع على الحدود، بعد الاشتباكات وقرار سوريا تقييد دخول المواطنين اللبنانيين بدون تأشيرات, ولفت الوفد اللبناني إلى وضع لبنان الفريد كوجهة للاجئين، وهو ما يختلف عن أسباب دخول اللبنانيين إلى سوريا, ومنذ عام 2011، فرضت لبنان شروطًا على دخول السوريين، تشمل الحاجة إلى كفالة، حجز فندقي، وتذاكر طيران, واستمرت الجهود لحل الوضع الحدودي من خلال المناقشات بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والإدارة السورية، التي تعهدت باتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة التوترات على الحدود.
وفي يوم الجمعة، أصيب خمسة جنود لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين سوريين مجهولين أثناء محاولة إغلاق معبر غير رسمي في منطقة بعلبك, وأفادت وزارة الداخلية اللبنانية أن المسلحين لم يكونوا مرتبطين بالإدارة السورية الجديدة, ويعد حدود لبنان وسوريا معقدة، حيث يتكون من أراضٍ طبيعية مع قلة من المعالم الواضحة، وترتبط بستة معابر برية على طول 375 كيلومترًا.
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