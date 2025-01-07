مستوطنون إسرائيليون يعترضون موكب وزير الحكم المحلي الفلسطيني

(MENAFN
) يوم الإثنين الموافق 6يناير، اعترض مستوطنون إسرائيليون موكب وزير
الحكم المحلي الفلسطيني، سامي حجازي، أثناء زيارته لمنطقة مسافر يطا في الضفة الغربية الجنوبية, وأفادت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على فيسبوك بأن المستوطنين الذين كانوا يرتدون زي الجيش الإسرائيلي احتجزوا سيارة الوزير وموكب مرافقيه، دون تقديم مزيد من التفاصيل, ويأتي هذا الحادث بعد دعوات من المستوطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين ردًا على إطلاق نار بالقرب من مستوطنة قدوميم، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في وقت سابق من نفس اليوم, كما استهدف المستوطنون الإسرائيليون مدرسة فلسطينية في وادي الأردن الشمالي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة طلاب فلسطينيين على الأقل.
كما قام المستوطنون أيضًا بإغلاق عدة طرق حول مدن نابلس، قلقيلية، طولكرم، وسلفيت، ورشقوا الحجارة على المركبات الفلسطينية، بعد هذه الدعوات للعنف, وهذه الحوادث تمثل تصعيدًا للهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين والجيش في الضفة الغربية، في وقت يتصاعد فيه النزاع الأكبر في غزة, ومنذ بداية النزاع في 7 أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 838 فلسطينيًا وأصيب نحو 6700 آخرين في الضفة الغربية, وفي الوقت نفسه، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155,000 ضحية فلسطينية، بما في ذلك العديد من الأطفال والنساء، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وعلى الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي توقيف ضد القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، مما يقوض الدعوات الدولية للمسائلة, وظلت إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية لعقود، مما يمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمتها.
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