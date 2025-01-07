الرئيس الفرنسي ماكرون يصرح بأن فرنسا ستدعم انتقال سوريا نحو بناء دولة "حرة وذات سيادة"

(MENAFN
) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بأن فرنسا ستدعم انتقال سوريا نحو بناء دولة "حرة وذات سيادة" بعد سقوط نظام بشار الأسد, وفي خطاب خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في قصر الإليزيه، أكد ماكرون على ضرورة أن يكون هناك عملية انتقال جادة وشاملة, وأعرب عن التزام فرنسا المستمر لبناء سوريا تعكس تنوعها العرقي والسياسي والطائفي.
كما جدد ماكرون تأكيد دعم فرنسا للأكراد المتحالفين مع الغرب في محاربة الإرهاب في سوريا، مشيرًا إلى منظمة (واي بي جي\ بي كاي كاي), وفي أعقاب نجاح المعارضة السورية في السيطرة على دمشق ومدن أخرى في 8 ديسمبر 2024، مما أنهى 61 عامًا من حكم حزب البعث وسلالة الأسد، تولت إدارة جديدة بقيادة أحمد الشعار الذي كلف محمد البشير بتشكيل حكومة لفترة انتقالية.
وفيما يتعلق بالقضية الإيرانية، وصف ماكرون إيران بأنها "مشكلة الأمن الأساسية" في الشرق الأوسط، مشددًا على أهميتها لفرنسا وأوروبا والدول الإقليمية, كما أشار الرئيس إلى أن برنامج إيران النووي، الذي تسارع مؤخرًا، سيكون أولوية في لقاءاته القادمة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مما يشير إلى فرض عقوبات جديدة على إيران, ويأتي ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات، مما دفع إيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم
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