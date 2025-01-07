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بيتكوين تخترق حاجز 100 ألف دولار

1/7/2025 2:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اخترقت عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار مجددا، وذلك مع توجه الكونغرس الأمريكي للتصديق على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.


من جانبه، توقع الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، أن القيمة السوقية لـ"بيتكوين" اجتازت تريليون دولار برغم محاربة الحكومات للعملة المشفرة.


وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك تحسنا في أداء بيتكوين كأصل بدعم من دعم الرئيس دونالد ترامب لاستخدم "بيتكوين" لتعزيز الاقتصاد الأميركي وأيضا لحل مشكلة الديون المتراكمة على الولايات المتحدة.


وأوضح أن عام 2025 سوف يكون حافلا وإيجابيا لعملة بيتكوين.


وتابع :"إذا اتجه الفيدرالي الأميركي لاستخدام بيتكوين كعملة احتياط سوف يرتفع سعرها من 100 ألف دولار إلى 800 ألف دولار لكل قطعة بيتكوين خلال السنوات المقبلة".

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