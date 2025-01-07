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الحسناء راعية الأغنام تحصد ملايين المشاهدات وتصبح نجمة تيك توك

1/7/2025 2:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحولت راعية أغنام في تونس إلى نجمة على تطبيق "تيك توك"، من خلال مقاطع فيديو وثّقت من خلالها حياتها اليومية وتفاصيل عملها، ونشرت عن طريقها رسائل تحثّ على العمل وعدم الاستسلام للبطالة.


ولفتت "جودة الغريسي"، وهي من أرياف مدينة سيدي بوزيد، الأنظار لها، بسبب عفويتها وبساطة أسلوبها وطريقة عيشها غير المصطنعة وجمالها الطبيعي، فظهرت مرّة مع أغنامها وأخرى تجني ثمار الزيتون، لتقدم صورة إيجابية عن المرأة الريفية.


وبفضل المحتوى الذي تنشره على تطبيق تيك توك، أصبح لدى جودة أكثر من نصف مليون متابع، كما استطاعت جمع ملايين المشاهدات والتفاعلات، حيث تجاوزت مشاهدات بعض مقاطعها المصورة المليون مشاهدة، وحققت انتشارا واسعا.


وتفاعل التونسيون بإعجاب مع ما تنشره بتعليقات إيجابية، حيث كتب ناشط يدعى عماد الفقيه "هذه الفتاة ورغم التعب والفقر فإنها تنشر السعادة والموجات الإيجابية"، أمّا الناشطة سارة قطاطا فعلقت قائلة "أسلوبها عفوي وبسيط يدخل القلب، وهذا سر نجاحها وشهرتها"، فيما دعا قيس الفايدي، إلى ضرورة دعمها، وكتب "تستحق المتابعة، أعطت صورة جميلة عن الريف".

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