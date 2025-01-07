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ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة اليومية في الأردن

1/7/2025 2:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، ليصبح سعر غرام الذهب 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 53.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

في حين أصبح سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.8 دينارا، وغرام الذهب من عيار 18 نحو 47.8 دينارا.

وتاليا التسعيرة:




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