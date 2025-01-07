ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة اليومية في الأردن

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة اليومية في الأردن
التاريخ
1/7/2025 2:10:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، ليصبح سعر غرام الذهب 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 53.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
في حين أصبح سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.8 دينارا، وغرام الذهب من عيار 18 نحو 47.8 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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