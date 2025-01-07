3055 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء
التاريخ
1/7/2025 2:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء ، 3055 طنا، منها 1718.417 طن خضار، و 1153.576 طن فواكه، و 182.972 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه كما وردت في النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي اليوم الثلاثاء :
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