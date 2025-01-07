صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية

صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية
التاريخ
1/7/2025 2:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل ميناء العقبة صباح اليوم الثلاثاء الباخرة السياحية
(AROYA) قادمة من ميناء (جدة/ السعودية) .
وكان على متن الباخرة التي رست الساعة 8 صباحاً (2451) سائحاً معظمهم من الجنسية السعودية ، فيما بلغ عدد طاقمها التشغيلي 1498، إذ كان بانتظار السياح حافلات لنقلهم الى مواقع سياحية في العقبة والبتراء ووادي رم .
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