ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير بمكة المكرمة
التاريخ
1/7/2025 1:11:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق نشطاء مواقع التواصل مشاهد لارتفاع كبير بمنسوب المياه بحي العكيشية ومناطق اخرى في مكة المكرمة
MENAFN07012025000208011052ID1109061776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.