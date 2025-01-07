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وفاتان وإصابتان بحوادث سير أمس الإثنين .. وهذه الأسباب

1/7/2025 1:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي أمس الإثنين وتحديداً بعد جسر الأبيض ، حيث نتج عن الحادث إصابتين أحدهما بالغة والأخرى متوسطة ، جرى إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي ، وما لبثت أن فارقت أحد المصابات في الحادث الحياة .
وأشارت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان ، وتحديداً بعد جسر سلحوب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين أحدهما بالغة والأخرى متوسطة ، وجرى إسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة ، وما لبث أن فارق الحياة .
وعللت إدارة السير الحوادث المميتة أمس الإثنين بأن أحد سائقي حادث طريق الصحراوي لم يأخذ باحتياطات السلامة اللازمة أثناء القيادة ، فيما تجاوز أحد سائقي الحادث على طريق اربد عمان السرعة المقررة متسبباً بحادث قاتل .
وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بالالتزام بقواعد وأنظمة السير للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء القيادة ، مشيرة إلى أن أغلب الحوادث القاتلة يكون سببها إغفال قواعد السلامة المرورية للحظات بسيطة أو عدم التقيد بالسرعة المقررة على الطرق .

MENAFN07012025000208011052ID1109061775

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