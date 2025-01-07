مادورو يتهم عسكريا أرجنتينيا بمحاولة اغتيال نائبته رودريغيز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن العسكري الأرجنتيني ناويل غالو الذي اعتقل في فنزويلا مؤخرا خطط لاغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.وأضاف مادورو خلال اجتماع مع مسؤولي الحكومة: "لقد جاءوا من الجنوب الأمريكي بخطط محددة لمحاولة اغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. لقد كذبوا بأنه جاء إلى هنا من أجل شخص مقرب له.. حكومة الأرجنتين متورطة بشكل مباشر في خطط عنيفة لتقويض السلام في فنزويلا".



وأوضح مادرو أن غالو (الأرجنتيني) الأراضي الفنزويلية في 8 ديسمبر2024 قادما من كولومبيا بمزاعم زيارة عائلته.



وقال الرئيس مادورو إن غالو هو واحد من 125 مرتزقا من 15 دولة تم القبض عليهم في فنزويلا في السنوات الأخيرة وأنهم جميعا "قدموا لتنفيذ أنشطة إرهابية".



وكانت السلطات الأرجنتينية قد طلبت في وقت سابق من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات ضد كاراكاس.



وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو موخرا اعتقال 125 أجنبيا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

RT