مادورو يتهم عسكريا أرجنتينيا بمحاولة اغتيال نائبته رودريغيز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن العسكري الأرجنتيني ناويل غالو الذي اعتقل في فنزويلا مؤخرا خطط لاغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.
وأضاف مادورو خلال اجتماع مع مسؤولي الحكومة: "لقد جاءوا من الجنوب الأمريكي بخطط محددة لمحاولة اغتيال نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. لقد كذبوا بأنه جاء إلى هنا من أجل شخص مقرب له.. حكومة الأرجنتين متورطة بشكل مباشر في خطط عنيفة لتقويض السلام في فنزويلا".
وأوضح مادرو أن غالو (الأرجنتيني) دخل الأراضي الفنزويلية في 8 ديسمبر2024 قادما من كولومبيا بمزاعم زيارة عائلته.
وقال الرئيس مادورو إن غالو هو واحد من 125 مرتزقا من 15 دولة تم القبض عليهم في فنزويلا في السنوات الأخيرة وأنهم جميعا "قدموا لتنفيذ أنشطة إرهابية".
وكانت السلطات الأرجنتينية قد طلبت في وقت سابق من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات ضد كاراكاس.
وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو موخرا اعتقال 125 أجنبيا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.
RT
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