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بسبب ظاهرة طبيعية.. أوامر بإخلاء شاطئ أسترالي

1/7/2025 1:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مصورون محترفون في مدينة سيدني حدثا طبيعيا مثيرا قبالة أحد أكثر الشواطئ شهرة في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأظهرت الصور مجموعات داكنة من ملايين الأسماك تشكّل مشاهد ملحمية في المياه الزرقاء الصافية.
وقال أحد المصورين إنه شاهد 3 مجموعات منفصلة من الأسماك تسبح في المياه الضحلة في شاطئ مانلي، قبل أن تندمج مع بعضها وتشكّل مشاهد رائعة.
وذكر المصور "بولوم": "كانت الأسماك يوم الأحد قبل الساعة الواحدة ظهرا تندفع صعودا وهبوطا على الشاطئ وكان ذلك رائعا.. في الحقيقة كان مذهلا.. كان ذلك قريبا منا".
ولأن الأسماك الصغيرة حجما معروفة بجذبها للحيوانات المفترسة الكبيرة، فقد صدرت أوامر للسباحين وراكبي الأمواج بإخلاء المياه لعدة ساعات مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 30 درجة.
وأسماك القرش نادرة في المياه المحيطة بسيدني.
وقال عالم الأحياء البحرية في جمعية الرفق بالحيوان الدولية لورانس شليبك لـ"Yahoo News": "نحن نعلم أنه إذا كانت هناك كرة طُعم في المنطقة، وإذا كانت الطيور تتغذى، وإذا كانت الدلافين تقفز، وإذا كان هناك نشاط فوق الماء، فهذه الأشياء تجذب أسماك القرش".
سكاي نيوز








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