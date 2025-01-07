شهيد جراء قصف الاحتلال على بلدة طمون

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، في لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابة في حالة حرجة جدا من مكان القصف إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر محلية من البلدة استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات جراء القصف.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

كما يتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، فيما تعمل آليات الاحتلال على تجريف وتدمير كبيرة في البنية التحتية داخل المخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.