شهيد جراء قصف الاحتلال على بلدة طمون

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- استشهد شاب، اليوم الثلاثاء، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابة في حالة حرجة جدا من مكان القصف إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر محلية من البلدة استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات جراء القصف.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.
كما يتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، فيما تعمل آليات الاحتلال على تجريف وتدمير كبيرة في البنية التحتية داخل المخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.
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