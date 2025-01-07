شهيد برصاص الاحتلال في الباذان شمال شرق نابلس
التاريخ
1/7/2025 1:10:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الباذان، شمال شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى الباذان فجرا، وأطلقت الرصاص باتجاه المواطن جعفر أحمد دبابسة (40 عاما)، أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ومن ثم أعلن عن استشهاده.
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