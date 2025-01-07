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شهيد برصاص الاحتلال في الباذان شمال شرق نابلس

1/7/2025 1:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الباذان، شمال شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى الباذان فجرا، وأطلقت الرصاص باتجاه المواطن جعفر أحمد دبابسة (40 عاما)، أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ومن ثم أعلن عن استشهاده.

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