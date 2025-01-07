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ارتفاع عدد قتلى زلزال غرب الصين إلى 36

1/7/2025 12:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال قوي منطقة جبلية في غرب الصين بالقرب من نيبال صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 36 قتيلا لغاية اللحظة وفق وسائل اعلام صينية.
وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً قوته 6.8 درجة هز شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.
وأوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش وكان على عمق 10 كيلومترات.
وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عدداً قليلاً من المجتمعات ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال، الذي كان يبعد 380 كيلومتراً عن لاسا عاصمة التبت.
فيما ذكرت وسائل إعلام أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتمندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.
وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر. ففي 2008، أسفر زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان عن مقتل نحو 70 ألف شخص.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالاً بلغت قوتها ثلاث درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيجاتسي في السنوات الخمس الماضية، وكانت جميعها أقل من زلزال اليوم الثلاثاء.
وفي 2015، هز زلزال قوته 7.8 درجة منطقة قريبة من كاتمندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص وتسبب في إصابة الآلاف في أسوأ زلزال تشهده البلاد.

الجزيرة

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