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وزير الخارجية السوري في عمّان اليوم الثلاثاء

1/7/2025 12:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء الاثنين، إن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجري مباحثات في العاصمة عمّان الثلاثاء.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال الاثنين، إنّ الأردن يقف مع السوريين من أجل ضمان مستقبل يضمنون فيه كل حقوقهم وتوفير مستلزمات حياتهم اليومية.
وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، قال في تغريدة له عبر منصة "إكس" مساء الجمعة، "سأمثل بلدي سوريا في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".
وأضاف، "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن الأردن يعمل من أجل عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم وهذا أمر بحثناه مع الجانب التركي، حيث إنّ أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن وتركيا لأنهما دولتا جوار.
وأشار إلى أن الأردن له حدود مع سوريا وعلاقات تاريخية، حيث استضاف قرابة 1.3 مليون سوري، كما وقف مع سوريا خلال سنوات الأزمة.
وتابع، أن الأردن بذل جهودا كبيرة في حماية الجنوب السوري التي هي على حدود المملكة من أن تنهار نحو الفوضى والقتل والدمار، مؤكدا أن الأردن مستمر في دعم سوريا الجديدة.
"سوريا الجديدة يجب أن تلبي حقوق شعبها لأن الشعب السوري الشقيق يستحق الحياة الكريمة الآمنة المستقرة بعد أن عانى لسنوات طويلة ودفع أثمانا باهظة من قتل ودمار وتشريد وخوف عبر السنوات الماضية" وفقا للصفدي.








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