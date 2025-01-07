فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة نهاية الاسبوع (أسماء)

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة نهاية الاسبوع (أسماء)
التاريخ
1/7/2025 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش وعجلون والمفرق والمنطقة الشرقية خلال نهاية الاسبوع لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات والايام وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :
MENAFN07012025000208011052ID1109061645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.