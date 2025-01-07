بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة

بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة
التاريخ
1/7/2025 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين .
وتاليا الاسماء :
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