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مشاهد متداولة للحظات الأولى من زلزال الصين المدمر

1/7/2025 12:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل ومنصات اعلامية مشاهد من اللحظات الاولى للزلزال المدمر الذي ضرب الصين صباح اليوم الثلاثاء .

وبينت مقاطع الفيديو حجم الدمار الذي اخلفه الزلزال بالمباني ، فيما اكدت وسائل اعلام عن سقوط العديد من القتلى .

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً قوته 6.8 درجة هز شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

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