مشاهد متداولة للحظات الأولى من زلزال الصين المدمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء مواقع التواصل ومنصات اعلامية مشاهد من اللحظات الاولى للزلزال المدمر الذي ضرب الصين صباح اليوم الثلاثاء .
وبينت مقاطع الفيديو حجم الدمار الذي اخلفه الزلزال بالمباني ، فيما اكدت وسائل اعلام عن سقوط العديد من القتلى .
وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً قوته 6.8 درجة هز شيجاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.
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