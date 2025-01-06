مصرع شخص جراء فيضانات تجتاح مناطق واسعة من شمال بريطانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات البريطانية اليوم الاثنين مصرع شخص جراء فيضانات كبيرة تجتاح مناطق واسعة من المملكة المتحدة لاسيما المقاطعات الشمالية لإنجلترا.
وأكدت شرطة مقاطعة (نورث يوركشير) وفق ما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه تم العثور على جثة رجل خمسيني أو ستيني في منطقة غمرتها مياه الفيضانات ببلدة (نوتينغلي) القريبة من مدينة (ليدز).
وعلى صعيد متصل أعلنت سلطات مقاطعتي (ليسترشير) و (لينكنشير) شمالي إنجلترا حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي تسببت في خسائر مادية كبيرة فيما اضطرت فرق التدخل والإسعاف لإنقاذ مئات الاشخاص العالقين.
ونقلت محطات التلفزة صورا لسيارات ومنازل غمرتها المياه فيما اختفت معالم الطرقات والشوارع التي تحولت إلى بحيرات تغمرها السيول.
من جهة أخرى أصدرت هيئة الأحوال الجوية ثلاثة تحذيرات من تساقط الثلوج وانتشار الجليد في عدة مناطق بفعل انخفاض درجات الحرارة لا سيما في اسكتلندا حيث سجلت بها أمس الأحد درجة حرارة بلغت 13 درجة مئوية تحت الصفر.
وأدت هذه الظروف إلى إلغاء رحلات القطارات في مدن عديدة فيما أغلقت طرق رئيسية بشكل كامل وألغيت عدة فعاليات رياضية وفنية. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN06012025000071011013ID1109061519
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