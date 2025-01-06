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مصرع شخص جراء فيضانات تجتاح مناطق واسعة من شمال بريطانيا

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 6 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات البريطانية اليوم الاثنين مصرع شخص جراء فيضانات كبيرة تجتاح مناطق واسعة من المملكة المتحدة لاسيما المقاطعات الشمالية لإنجلترا.
وأكدت شرطة مقاطعة (نورث يوركشير) وفق ما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه تم العثور على جثة رجل خمسيني أو ستيني في منطقة غمرتها مياه الفيضانات ببلدة (نوتينغلي) القريبة من مدينة (ليدز).
وعلى صعيد متصل أعلنت سلطات مقاطعتي (ليسترشير) و (لينكنشير) شمالي إنجلترا حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي تسببت في خسائر مادية كبيرة فيما اضطرت فرق التدخل والإسعاف لإنقاذ مئات الاشخاص العالقين.
ونقلت محطات التلفزة صورا لسيارات ومنازل غمرتها المياه فيما اختفت معالم الطرقات والشوارع التي تحولت إلى بحيرات تغمرها السيول.
من جهة أخرى أصدرت هيئة الأحوال الجوية ثلاثة تحذيرات من تساقط الثلوج وانتشار الجليد في عدة مناطق بفعل انخفاض درجات الحرارة لا سيما في اسكتلندا حيث سجلت بها أمس الأحد درجة حرارة بلغت 13 درجة مئوية تحت الصفر.
وأدت هذه الظروف إلى إلغاء رحلات القطارات في مدن عديدة فيما أغلقت طرق رئيسية بشكل كامل وألغيت عدة فعاليات رياضية وفنية. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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