الرئيس التركي: نرفض تفكك سوريا وندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 6 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده لن تقبل بتفكك سوريا وتدمير وحدتها مشيرا إلى أن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لاحظت خطرا على وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وقال الرئيس أردوغان "لا نرضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وإذا رأينا خطورة في هذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
وفي حديثه عن القضية الفلسطينية ذكر أردوغان "ان شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين".
وأوضح أن تركيا تبذل جهودا حثيثة لدعم تحقيق السلام في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن أنقرة مستمرة في مساعيها حتى تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أردوغان "ستقام حتما دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافيا".
وأعرب عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام والاستقرار لسكان غزة الذين يعيشون منذ 15 شهرا في ظل "واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية أمام أعين العالم".
وأكد أردوغان أن تركيا تعمل عبر كافة مؤسساتها للتخفيف من معاناة سكان غزة مشيرا إلى أن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
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