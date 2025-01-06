Tuesday, 07 January 2025 04:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التركي: نرفض تفكك سوريا وندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

1/6/2025 10:35:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 6 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده لن تقبل بتفكك سوريا وتدمير وحدتها مشيرا إلى أن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة بسرعة إذا لاحظت خطرا على وحدة الأراضي السورية.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وقال الرئيس أردوغان "لا نرضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وإذا رأينا خطورة في هذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
وفي حديثه عن القضية الفلسطينية ذكر أردوغان "ان شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين".
وأوضح أن تركيا تبذل جهودا حثيثة لدعم تحقيق السلام في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن أنقرة مستمرة في مساعيها حتى تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أردوغان "ستقام حتما دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافيا".
وأعرب عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام والاستقرار لسكان غزة الذين يعيشون منذ 15 شهرا في ظل "واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية أمام أعين العالم".
وأكد أردوغان أن تركيا تعمل عبر كافة مؤسساتها للتخفيف من معاناة سكان غزة مشيرا إلى أن تركيا كثفت جهودها الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

ا ع س / ح م ف




MENAFN06012025000071011013ID1109061518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث