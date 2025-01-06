22 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة منذ فجر الاثنين
التاريخ
1/6/2025 10:32:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 22 فلسطينيا في غارات الاحتلال على مناطق
عدة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين، بحسب مصادر فلسطينية.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، ارتفعت حصيلة
الغارة الإسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء.
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