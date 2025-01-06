إصابة 3 برصاص الأمن الفلسطيني في شمال طولكرم

إصابة 3 برصاص الأمن الفلسطيني في شمال طولكرم
التاريخ
1/6/2025 8:12:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصادر للجزيرة إن 3 شبان أصيبوا برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بلدة عتيل شمالي طولكرم بالضفة الغربية.
وكانت قد أفادت مصادر للجزيرة إن المصابين الثلاثة برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بلدة عتيل شمالي طولكرم من المقاومين.
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