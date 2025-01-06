اليوم انطلاق ((بتلكو فتنس)) على مضمار الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» أول فعالية من فعاليات «بتلكو فتنس» ضمن العام الجديد، وذلك اليوم الثلاثاء.
المشاركة في الفعالية مفتوحة لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين من جميع الأعمار من 6 مساء حتى 10 مساء، حيث تعد فعالية «بتلكو فتنس» فرصة للمشاركين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم البدنية، وذلك على مضمارنا العالمي. وللعام الثاني على التوالي، تطلق حلبة البحرين الدولية أيضا تذكرة موسمية لدخول هذه الفعالية طوال الموسم، وبسعر 15 دينارا بحرينيا فقط. يتيح هذا للمشاركين المنتظمين دخول ومشاركة جميع فعاليات «بتلكو فتنس» طوال الموسم، مع إمكانية اختيار الجري أو ركوب الدراجات لكل فعالية. يمكن شراء التذاكر الموسمية عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم 0000 1745.
وخلال المواسم الماضية لاقت الفعاليات إقبالا كبيرا من المشاركين سواء لراكبي الدراجات الهوائية أو العدائين، وتتيح هذه الفعالية لراكبي الدراجات الهوائية والعدائين الفرصة لتجربة مضمار سباق الجائزة الكبرى للقيادة أو التدريب أو للعدائين بممارسة التمارين الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
وخلال الفعالية يتم استخدام مضمارين مختلفين، حيث يستخدم العداؤون المضمار الداخلي بطول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو الدراجات الهوائية سيشاركون على مضمار الحلبة الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومترات، مع وجود منطقة مخصصة لركوب الدراجات للأطفال.
يجب على جميع الراغبين في المشاركة التسجيل والدفع مسبقاً على الموقع الإلكتروني الرسمي لحلبة البحرين الدولية bahraingp . com ، وتبلغ تكلفة المشاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية و1 دينار بحريني للعدائين، وللأطفال أقل من 12 عامًا يمكنهم المشاركة مجانًا إذا كانوا برفقة شخص بالغ مشارك ضمن الفعالية.
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