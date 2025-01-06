((جي أي جي الخليج)) تهدي لاعبي المنتخب الوطني تأمينا على منازلهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت شركة جي أي جي الخليج، تقديمها وثائق تأمين شاملة على منازل لاعبي المنتخب الوطني البحريني، تكريمًا لإنجازهم الكبير بالفوز ببطولة خليجي 26. وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي تعبيرًا عن تقديرها للجهود الاستثنائية التي بذلها اللاعبون في رفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحفل الخليجي، وتعزيزًا للروح الوطنية التي ألهمت جميع المواطنين.
وفي تصريح له، قال أحمد جهرمي المدير العام ورئيس التأمين التجاري في البحرين «إن هذا الفوز ليس مجرد إنجاز رياضي، بل رسالة تحمل معاني الوحدة والتفاني. ومن هذا المنطلق، رأينا أن نقدم هذا التكريم البسيط كعربون شكر وتقدير لأبطالنا». تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المجتمعية التي تبذلها «جي أي جي الخليج» لدعم الرياضة والرياضيين في المملكة، ما يعكس التزامها بدورها الوطني والاجتماعي.
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