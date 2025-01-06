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((جي أي جي الخليج)) تهدي لاعبي المنتخب الوطني تأمينا على منازلهم

1/6/2025 8:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00


أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬الخليج،‭ ‬تقديمها‭ ‬وثائق‭ ‬تأمين‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني،‭ ‬تكريمًا‭ ‬لإنجازهم‭ ‬الكبير‭ ‬بالفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭. ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للجهود‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتعزيزًا‭ ‬للروح‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ألهمت‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬جهرمي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬التأمين‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬إنجاز‭ ‬رياضي،‭ ‬بل‭ ‬رسالة‭ ‬تحمل‭ ‬معاني‭ ‬الوحدة‭ ‬والتفاني‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬البسيط‭ ‬كعربون‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لأبطالنا‮»‬‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬‮«‬جي‭ ‬أي‭ ‬جي‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بدورها‭ ‬الوطني‭ ‬والاجتماعي‭.‬












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