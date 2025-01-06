المنامة يهزم القادسية الكويتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00









هزم‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬ضيفه‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬بنتيجة‭ (‬87-81‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬كالآتي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬20-18‭)‬‮

‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬31-18‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬14-21‭) ‬لصالح‭ ‬القادسية،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬22-24‭) ‬لصالح‭ ‬القادسية‭. ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬محترفه‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة،‭ ‬توني‭ ‬كار‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المنامة‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬القادسية‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين‭ ‬أيضا‭.‬