المنامة يهزم القادسية الكويتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
هزم ممثل الوطن فريق المنامة ضيفه القادسية الكويتي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك في الجولة الرابعة ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) بنتيجة (87-81).
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: الفترة الأولى (20-18)
لصالح المنامة، والفترة الثانية (31-18) لصالح المنامة، والفترة الثالثة (14-21) لصالح القادسية، والفترة الرابعة (22-24) لصالح القادسية. وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة محترفه تشابمان بتسجيله 24 نقطة، توني كار 18 نقطة.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد المنامة 6 نقاط من فوزين وخسارتين، بينما أصبح رصيد القادسية 6 نقاط من فوزين وخسارتين أيضا.
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