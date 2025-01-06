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ريال مدريد يكتسح مينيرا بخماسية ويتأهل

1/6/2025 8:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) - ‬اكتسح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬مينيرا‭ /‬5صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فيدريكو‭ ‬فالفيردي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬زميله‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينجا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬سجل‭ ‬أردا‭ ‬جولر‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬لريال‭ ‬مدريد،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭.‬

واختتم‭ ‬التركي‭ ‬جولر‭ ‬خماسية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الدقيقة‭ ‬88،‭ ‬منهيا‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬لريال‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬



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