ريال مدريد يكتسح مينيرا بخماسية ويتأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(د ب أ) - اكتسح ريال مدريد مضيفه ديبورتيفو مينيرا /5صفر، أمس الاثنين، ليتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الخامسة عن طريق فيدريكو فالفيردي، قبل أن يضيف زميله إدواردو كامافينجا الهدف الثاني في الدقيقة 13 وفي الدقيقة 28 سجل أردا جولر الهدف الثالث لريال مدريد، فيما أضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 55.
واختتم التركي جولر خماسية ريال مدريد بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له
في المباراة مع حلول الدقيقة 88، منهيا المباراة بفوز كبير لريال على الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا.
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