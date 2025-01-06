بدء محاكمة ساركوزي في تهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬المحاكمة‭ ‬الخامسة‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬للرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬نيكولا‭ ‬ساركوزي،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬سابقين،‭ ‬بتهمة‭ ‬تلقيه‭ ‬تمويلا‭ ‬من‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬السابق‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬لحملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬ودخل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ (‬2007-2012‭) ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين،‭ ‬مرتديا‭ ‬بدلة‭ ‬زرقاء‭ ‬داكنة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المتهمين‭ ‬الـ11‭ ‬الآخرين،‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقون‭ ‬بريس‭ ‬اورتيفو‭ ‬وكلود‭ ‬غيان‭ ‬وإيريك‭ ‬وورث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تييري‭ ‬غوبير‭ ‬وهو‭ ‬صديق‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬نيكولاس‭ ‬ساركوزي،‭ ‬والوسيط‭ ‬ألكسندر‭ ‬جوهري‭. ‬

وغصّت‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجرى‭ ‬المحاكمة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بالحاضرين‭. ‬وسألت‭ ‬رئيسة‭ ‬المحكمة‭ ‬نتالي‭ ‬غافارينو‭ ‬ساركوزي‭ ‬عن‭ ‬مهنته،‭ ‬فأجاب‭ ‬‮«‬محامٍ‮»‬،‭ ‬وعن‭ ‬الوضع‭ ‬العائلي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متزوج‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬رد‭ ‬ساركوزي‭ ‬‮«‬زوجتي؟‮»‬،‭ ‬لتجيبه‭ ‬القاضية‭ ‬‮«‬كلا،‭ ‬أنت‮»‬،‭ ‬ليجبيها‭ ‬‮«‬آسف،‭ ‬نعم‮»‬،‭ ‬مرفقا‭ ‬ذلك‭ ‬بابتسامة‭ ‬صغيرة‭. ‬ويؤكد‭ ‬المقرّبون‭ ‬من‭ ‬ساركوزي‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬أنّه‭ ‬‮«‬مقاتل‮»‬‭ ‬و«مصمّم‮»‬‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬براءته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ما‭ ‬يصفه‭ ‬بـ«حكاية‮»‬‭. ‬

وتعود‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬ساركوزي‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية،‭ ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬بأنه‭ ‬عقد‭ ‬بمساعدة‭ ‬قريبين‭ ‬منه‭ ‬هما‭ ‬مدير‭ ‬مكتبه‭ ‬آنذاك‭ ‬كلود‭ ‬غيان‭ ‬والوزير‭ ‬السابق‭ ‬بريس‭ ‬أورتوفو‭ ‬‮«‬اتفاقا‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬فساد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القذافي‭ ‬الذي‭ ‬أطاحته‭ ‬ثورة‭ ‬دعمها‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يدعم‮»‬‭ ‬ماليا‭ ‬حملته‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭. ‬ويحاكم‭ ‬ساركوزي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بتهم‭ ‬الفساد‭ ‬وحيازة‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬مختلسة‭ ‬وتمويل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬لحملته‭ ‬والانتماء‭ ‬إلى‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية،‭ ‬ويواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬مقدارها‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ (‬وبالتالي‭ ‬عدم‭ ‬الأهلية‭ ‬للترشح‭ ‬لانتخابات‭) ‬مدّة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬

وبعد‭ ‬المناداة‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬والأطراف‭ ‬المدنيين‭ ‬والشهود،‭ ‬أعطت‭ ‬رئاسة‭ ‬المحكمة‭ ‬الاذن‭ ‬بالكلام‭ ‬لمحامي‭ ‬الدفاع‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الإجرائية‭ ‬والتي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشغل‭ ‬المحكمة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭. ‬وقال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬جان‭ ‬فرانسوا‭ ‬بونير‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‭ ‬تي‭ ‬في‭ /‬ار‭ ‬ام‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مقتنع‭ ‬أنّه‭ ‬مذنب‮»‬،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬والشهود‭ ‬وتتبع‭ ‬تدفّق‭ ‬الأموال‭ ‬وعناصر‭ ‬المساعدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬المقدّمة‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬21‭ ‬دولة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عملنا‭ ‬ليس‭ ‬سياسيا‭... ‬لدينا‭ ‬بوصلة‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬ابتدائية‭ ‬ومحكمة‭ ‬استئناف‭ ‬على‭ ‬ساركوزي‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬لستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بتهمة‭ ‬تجاوز‭ ‬سقف‭ ‬الإنفاق‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بيغماليون‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬اجتماعات‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وطعن‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭. ‬وفي‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬التنصت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬‮«‬اتفاقا‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬فساد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬قاض‭ ‬فرنسي‭ ‬كبير،‭ ‬رُفض‭ ‬طعنه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحقه‭ ‬بالسجن‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬ووضع‭ ‬سوار‭ ‬إلكتروني،‭ ‬في‭ ‬عقوبة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لرئيس‭ ‬سابق‭. ‬ولم‭ ‬يوضع‭ ‬السوار‭ ‬الإلكتروني‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬ذلك‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬له‭ ‬قضاء‭ ‬عطلة‭ ‬في‭ ‬السيشيل‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬المغنية‭ ‬كارلا‭ ‬بروني‭ ‬وابنتهما‭. ‬