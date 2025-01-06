ماكرون: إيران هي ((التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي)) في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والأمني‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وستكون‭ ‬مسألة‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬سيقيمه‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للسفراء‭ ‬الفرنسيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بدون‭ ‬سذاجة‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭. ‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هي‭ ‬التحدي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والأمني‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفرنسا‭ ‬والأوروبيين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بأكملها‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تسارع‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬القطيعة‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬ماكرون‭ ‬بتورط‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬في‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬وبـ‭ ‬‮«‬دعمها‭ ‬للمجموعات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وحتى‭ ‬‮«‬محاولاتها‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.

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واوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬فإن‭ ‬المسألة‭ ‬الإيرانية‭ ‬هي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬سنقيمه‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬اللاعودة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الشركاء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المتعثر‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬يتعين‭ ‬عليهم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬اللاعودة‭ ‬تقريبا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيتعين‭ ‬أن‭ ‬نسأل‭ ‬أنفسنا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬استخدام‭... ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬تنتهي‭ ‬فيه‭ ‬اتفاقية‭ ‬2015‭ ‬رسميا‭. ‬

وأضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬الصواريخ‭ ‬الباليستية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ودعمها‭ ‬لروسيا‭ ‬يشكلان‭ ‬أيضا‭ ‬تهديدات‭ ‬لأوروبا،‭ ‬وسيكونان‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬خلال‭ ‬النقاشات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسوريا،‭ ‬ستدعم‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬ذات‭ ‬سيادة،‭ ‬حرة‭ ‬وتحترم‭ ‬تعدديتها‭ ‬الأتنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والدينية‮»‬‭ ‬وتتعهد‭ ‬بالبقاء‭ ‬‮«‬وفية‭ ... ‬للمقاتلين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬مثل‭ ‬الأكراد‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يحاربون‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬