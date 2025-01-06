احتجاجات معيشية في عدة مدن إيرانية: ((كفى حروبا.. مائدتنا فارغة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬إيران‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬احتجاجات‭ ‬معيشية‭ ‬شملت‭ ‬تجمعات‭ ‬لمتقاعدي‭ ‬صناعات‭ ‬الصلب‭ ‬والتعدين‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬لعمال‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭. ‬تظاهر‭ ‬المحتجون‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬حروبًا،‭ ‬مائدتنا‭ ‬فارغة‮»‬،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لسياسات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭.‬

ووفقًا‭ ‬لتقارير‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬أمريكا‮»‬‭ ‬ونُشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬يناير،‭ ‬تجمع‭ ‬متقاعدو‭ ‬صناعات‭ ‬ومنظمات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أصفهان‭ ‬ورشت‭ ‬وكرمانشاه‭ ‬والأهواز‭ ‬وشوش‭ ‬وبوشهر‭.‬

في‭ ‬رشت،‭ ‬تظاهر‭ ‬متقاعدو‭ ‬منظمة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬حقوقهم‭ ‬النقابية‭ ‬وعدم‭ ‬تلبية‭ ‬مطالبهم،‭ ‬رافعين‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬صراخ‭ ‬صراخ،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬كرمانشاه،‭ ‬احتج‭ ‬المتقاعدون‭ ‬على‭ ‬وعود‭ ‬مسؤولي‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الكاذبة‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬نهبوا‭ ‬جيوب‭ ‬الشعب‭ ‬بشعار‭ ‬العدالة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬المحتجون‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬حروبًا،‭ ‬مائدتنا‭ ‬فارغة‮»‬،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لسياسات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬وما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬توترات‭ ‬ونزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

في‭ ‬خوزستان،‭ ‬نظم‭ ‬متقاعدو‭ ‬صناعات‭ ‬الصلب‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬صامتة‮»‬‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬معادلة‭ ‬الرواتب‭. ‬وأكد‭ ‬أحد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ليس‭ ‬لاستقبال‭ ‬المسؤولين،‭ ‬بل‭ ‬‮«‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الغضب‮»‬‭.‬

في‭ ‬الأهواز،‭ ‬تظاهر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬اتركوا‭ ‬الحجاب،‭ ‬كافحوا‭ ‬التضخم‮»‬،‭ ‬معترضين‭ ‬على‭ ‬تركيز‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬الحجاب‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمات‭ ‬المعيشية‭. ‬وفي‭ ‬شوش،‭ ‬رفع‭ ‬المتقاعدون‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬معاش‭ ‬المتقاعد‭ ‬يكفي‭ ‬أسبوعًا‭ ‬واحدًا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬الإيرانية‭ ‬وارتفاع‭ ‬التضخم‭.‬

وفي‭ ‬أصفهان،‭ ‬نظم‭ ‬متقاعدو‭ ‬صناعات‭ ‬الصلب‭ ‬مسيرة‭ ‬احتجاجية‭ ‬حاملين‭ ‬لافتات‭ ‬تطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬حقوقهم‭ ‬النقابية‭. ‬وفي‭ ‬بوشهر،‭ ‬تجمع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتقاعدين‭ ‬أمام‭ ‬مكتب‭ ‬المحافظ‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬صرف‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭.‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات،‭ ‬تجمع‭ ‬عمال‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هفت‭ ‬تبه‮»‬‭ ‬للسكر‭ ‬أمام‭ ‬مكتب‭ ‬محافظة‭ ‬خوزستان،‭ ‬رافعين‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬العامل‭ ‬يموت‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬الذل‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬قنوات‭ ‬إعلامية‭ ‬تجمع‭ ‬لعمال‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬أفق‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬‮«‬يادآوران‮»‬‭ ‬النفطي‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تلبية‭ ‬مطالبهم‭ ‬النقابية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬الشهرية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعادل‭ ‬حوالي‭ ‬113‭ ‬دولارًا‭ ‬أمريكيًا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الإيراني‭ ‬1403‭ (‬20‭ ‬مارس‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬88‭ ‬دولارًا‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬الصدمات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬تزايد‭ ‬الأزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وإهمال‭ ‬الحكومة‭ ‬لمطالب‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المتقاعدون‭ ‬والعمال‭ ‬والمعلمون‭ ‬وضحايا‭ ‬الاحتيال‭ ‬المالي‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬وردًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬كثفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والقضائية‭ ‬ضد‭ ‬النشطاء‭ ‬والنقابات‭ ‬المستقلة،‭ ‬حيث‭ ‬يقبع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بتهم‭ ‬أمنية‭.‬