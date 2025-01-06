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رئيس الشورى: مواصلة الجهود لتعميق الشراكات البرلمانية وتعزيز التعاون مع البرلمان العربي لدعم القضايا العربية

1/6/2025 8:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مواصلة‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الحثيثة،‭ ‬لتعميق‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬ونهج‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والقدرات‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وحماية‭ ‬المصالح‭ ‬والمكتسبات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬للشعوب،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمكانة‭ ‬العربية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تبوأتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والمؤازرة‭ ‬والمساندة‭ ‬المتواصلتين‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي،‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭.‬

وبَارَكَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للسيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي‭ ‬انتخابه‭ ‬لرئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استمرار‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬واستثمار‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬اليماحي،‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬تشريعية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬تؤكد‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬تطور‭ ‬أداء‭ ‬البرلمان،‭ ‬وتعظيم‭ ‬أدواره‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬العربي‭.‬

وتقدم‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬بالتهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لمعالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬لحصول‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عربيًا‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬النضج‭ ‬الرقمي‭ ‬للبرلمانات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬115‭ ‬برلمانًا‭ ‬ومجلسًا‭ ‬تشريعيًا‭ ‬في‭ ‬86‭ ‬بلدًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬نتائج‭ ‬تقرير‭ ‬البرلمان‭ ‬الإلكتروني‭ ‬العالمي‭ ‬2024م‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭.‬

هذا،‭ ‬ووقع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬بهدف‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬العربية‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬المهمة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الذاتية‭ ‬للبرلمانات،‭ ‬وتنسيق‭ ‬ومواءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬العربية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬اتفاقيات‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وآلياتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬المختلفة‭.‬

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