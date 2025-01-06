رئيس الشورى: مواصلة الجهود لتعميق الشراكات البرلمانية وتعزيز التعاون مع البرلمان العربي لدعم القضايا العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، مواصلة بذل الجهود والمساعي الحثيثة، لتعميق الشراكات المثمرة، وتعزيز التعاون الثنائي مع البرلمان العربي، من أجل دعم ومساندة القضايا العربية المشتركة، ومواجهة التحديات المختلفة، وذلك انطلاقًا من رؤية ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، في تسخير الإمكانيات والقدرات للمضي في خدمة القضايا العربية، وحماية المصالح والمكتسبات، وتحقيق التطلعات التنموية للشعوب، مشيدًا بالمكانة العربية المرموقة التي تبوأتها مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، والمؤازرة والمساندة المتواصلتين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح أمس (الإثنين)، محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له.
وبَارَكَ رئيس مجلس الشورى للسيد محمد بن أحمد اليماحي انتخابه لرئاسة البرلمان العربي في دورته الحالية، مؤكدًا استمرار تبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي، واستثمار كل الإمكانيات التي تدعم العمل البرلماني العربي.
من جانبه، أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن الاعتزاز والفخر بالدعم والمساندة التي يحظى بها البرلمان العربي من معالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وما يقدمونه من إسهامات تشريعية وبرلمانية تؤكد الاهتمام والحرص على استدامة تطور أداء البرلمان، وتعظيم أدواره ومسؤولياته في وحدة الصف العربي.
وتقدم معالي رئيس البرلمان العربي بالتهاني والتبريكات لمعالي رئيس مجلس الشورى، لحصول المجلس على المركز الأول عربيًا والثالث عشر عالميًا في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات من بين 115 برلمانًا ومجلسًا تشريعيًا في 86 بلدًا، وذلك بموجب نتائج تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي 2024م الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي.
هذا، ووقع رئيس مجلس الشورى ورئيس البرلمان العربي، مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والبرلمان العربي، بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية المهمة والاستراتيجية في كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات، وتنسيق ومواءمة التشريعات العربية وتعزيز وتطوير اتفاقيات العمل العربي المشترك وآلياتها ومؤسساتها المختلفة.
كلمات دالة
MENAFN06012025000055011008ID1109061217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.