تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن صفقة التبادل المحتملة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الفجوة عادت تتسع بالمفاوضات بشأن إبرام تبادل تعيد المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأضافت القناة الإسرائيلية، "حماس مستعدة لإطلاق سراح الرجال الذين أدرجتهم إسرائيل في الفئة الإنسانية في قائمة المحتجزين التي أرسلتها، لكنهم يطالبون بأسماء ثقيلة".

وتابعت، "مع تقدم الاتصالات الخاصة بصفقة التبادل، لم يتم تحقيق انفراجة حتى الآن. ومن المتوقع أن يصل رئيس الموساد ديدي بارنيا إلى قطر فقط عندما تكون هناك ثغرات في الاتصالات، وسيتم إجراء تقييم للوضع الليلة".

وتضيف القناة الإسرائيلية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، "لا يوجد اتفاقات وهناك اتساع في الفجوات، كما أفادت التقارير أن المحادثات تسير بشكل أبطأ من المتوقع".

وأردفت، "يدور الخلاف الرئيسي في المحادثات حول قائمة المحتجزين الـ34 الذين سلمتهم إسرائيل لحماس، وتتعلق القائمة بالرجال الذين تريد إسرائيل إدراجهم في الفئة الإنسانية رغم أنه ليس من المفترض أن يكونوا فيها بحسب التفاصيل".

وقالت القناة 13: "حماس لا ترفض الطلب، لكنها تطالب بلكل محتجز يتم إطلاق سراحه - حوالي 50 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية".

وأضافت، "في الوقت نفسه، هناك مسألتان هامشيتان أخريان، تطالب فيهما حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي في اليوم الحادي والعشرين من الاتفاق، بينما توافق إسرائيل على الانسحاب فقط في وقت لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون في إسرائيل بـ آلية فرز للمارة في طريقهم إلى شمال قطاع غزة، في حين تريد حماس حرية الحركة".