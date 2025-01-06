الاحتلال يستولي على 262 دونما شمال شرق القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين،على 262 دونما من أراضي شمال شرق القدس المحتلة لصالح توسعة شارع استعماري.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن سلطات الاحتلال أعلنت "استملاك" أكثر من 262 دونما من أراضي جبع والرام وكفر عقب ومخماس في القدس المحتلة، لصالح الشارع 45 الاستعماري الذي يمتد من مخماس حتى النفق الجديد تحت مطار قلنديا، والتنفيذ خلال 60 يوما.

وفي سياق متصل، كشفت جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ضم أراضي من قرية جبع شمال شرق القدس إلى منطقة نفوذ مستعمرة "غيفع بنيامين"، وذلك بعد أن استولى عليها المستعمرين وأجبروا المواطنين الفلسطينيين على الرحيل قسرا منها.

وشددت الجمعية على أن "هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستعمرة أو لاستخدامات عامة تابعة لها".

ولفتت إلى أن "المواطنين في قرية جبع قدموا بالتعاون مع منظمة (بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان) ومنظمة (يش دين)، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستعمرة غيفع بنيامين (آدم)".

وذكرت أن "هذا التوسيع، يشمل إذا تمت الموافقة عليه، إضافة نحو 1107 دونمًا من الأراضي شرق المستعمرة، وهي أراضٍ تم إعلانها (أراضي دولة) خلال عام 2023".

وتشمل الأراضي المراد ضمها، "البؤرة الاستعمارية غير القانونية "سنيه" (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له".

وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، "فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستعمرة، مما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم. ووفقًا لأوامر عسكرية، سيُطلب من المالكين الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استولت سلطات الاحتلال العام المنصرم على 46597 دونما بموجب ما أصدرته من جملة أوامر عسكرية، منها 35 أمرا لوضع اليد استهدفت نحو 1073 دونما لإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات، و5 أوامر "استملاك" انتهت بالاستيلاء على نحو 803 دونمات، و8 قرارات إعلان أراضي دولة استهدفت 24597 دونما، و6 أوامر لتعديل حدود محمية طبيعية استولى الاحتلال بموجبها على نحو 20 ألف دونم.

وأشارت الهيئة في تقرير صدر عنها، الأحد، إلى أن "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال درست ما مجموعه 173 مخططا استهدفت مستعمرات تقام على أراضي الضفة الغربية والقدس.

وأضافت أن هذه اللجان درست من خلال المخططات إقامة 23461 وحدة استعمارية، ونتج عنها المصادقة على بناء 8800 وحدة استعمارية جديدة، وإيداع ما مجموعه 14661 وحدة استعمارية للمصادقة اللاحقة، واستهدفت هذه المخططات ما مجموعه 14982 دونما من أراضي المواطنين.