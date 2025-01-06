هل المال قادر على شراء السعادة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في وقتٍ ما، كان يقال إن "المال لا يستطيع شراء السعادة"، ولكن العلم يثبت اليوم عكس ذلك، بل ويؤكد أن المال قد يكون له تأثير إيجابي على مشاعرنا وسعادتنا.



هذا ما أكدته دراسة حديثة من جامعتين مرموقتين: بنسلفانيا وجامعة برينستون، التي أوضحت أن المال يمكن أن يزيد من السعادة، لكن بشرط أن تكون السعادة موجودة منذ البداية.



لم تكن الفكرة التي تتبنى أن المال يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على السعادة جديدة. فقد أظهرت بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة أجريت في 2010، أن المال يمكن أن يساهم في زيادة السعادة حتى حد معين، وهو حوالي 75,000 دولار سنويًا، بعد ذلك لم يعد المال يزيد من مستوى السعادة.

لكن دراسة جديدة، أشرف عليها ماثيو كيلينغزورث، زميل في جامعة بنسلفانيا ومؤلف الورقة البحثية، تشير إلى أن الارتباط بين المال والسعادة أكبر مما كان يُعتقد.

المال لا يمكنه حل جميع المشكلات

وأوضح كيلينغزورث أن المال ليس هو الحل لجميع مشاكل السعادة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية سلبية على الرغم من ثرواتهم. وقال: "المال لن يساعد الأشخاص الأغنياء الذين يعيشون في تعاسة. لكن بالنسبة للجميع باستثناء هؤلاء، فإن المال يرتبط بزيادة في السعادة بدرجات متفاوتة".

تقول الدراسة إن العلاقة بين المال والسعادة لا تتبع نمطًا ثابتًا لجميع الناس. بل هي أكثر تعقيدًا، حيث يختلف التأثير بناءً على مستويات السعادة الذاتية لكل شخص. الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من السعادة النفسية يمكن أن يجدوا سعادتهم تتزايد مع زيادة دخلهم حتى بعد الوصول إلى مستوى 100,000 دولار سنويًا. بينما الأشخاص الأقل سعادة يشهدون تحسنًا محدودًا في سعادتهم مع زيادة الدخل، يصل إلى حد معين قبل أن يبدأ في الاستقرار.

هل المال يمكن أن يشتري السعادة؟

الجواب، وفقًا لهذه الدراسات، هو نعم. ولكن بشرط أن يكون الشخص في حالة نفسية جيدة بالفعل. فإن الأشخاص الذين يعيشون في تعاسة لن تساعدهم الأموال على إيجاد السعادة. وفي النهاية، كما يذكر كيلينغزورث: "المال ليس هو السر الحقيقي للسعادة، لكنه قد يساعد قليلاً".

كما أشار الخبراء، المال هو أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعادتنا، لكن ليس العامل الوحيد. وعليه، تبقى السعادة قرارًا ذاتيًا يتأثر بالكثير من العوامل النفسية والاجتماعية.

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