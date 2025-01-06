زيادة الرواتب ودعم الجيش والأمن وإعادة دراسة العبء الضريبي أبرز توصيات النواب لموازنة 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب عوني الزعبي توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة الامة لسنة 2025.

وتضمنت التوصيات التي أعلنها الزعبي خلال تلاوته رد اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة تحت القبة، في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة اليوم الاثنين، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني مع توفير الإمكانات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواكبة كافة التحديات الأمنية.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة إنجاز المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي، بالإضافة إلى إنشاء المدينة الجديدة نظرا لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار وآثارها الاجتماعية.

كما أوصت اللجنة المالية بعقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيدا لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سوريا لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وأشار الزعبي إلى ضرورة تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي وأثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الإيرادات الضريبية.

كما دعت اللجنة المالية إلى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية من أجل تحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.

وأوصت اللجنة بحسب الزعبي بتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وبما يمكن الأردن أن يكون مركزا إقليميا رياديا في هذا القطاع مستقبلا، مع استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل إلى 15 مركزا موزعا على جميع المحافظات في أنحاء المملكة.



كما تضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى دعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجا في التوسع و النجاح، مع توفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الأساسية مثل (القمح والشعير والذرة).

وأوصت اللجنة بتوفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز، وضرورة الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية، والتوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الأخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.



كما تضمنت التوصيات عدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء أو المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.



ودعت اللجة إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتوفير التدريب الكافي لتأهيل العمالة، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والعمل على التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتأهيل المرافق التعليمية والمدارس في مختلف محافظات المملكة بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم التقني ورفد سوق العمل بالكفاءات وضرورة تأهيل البنى التحتية في المحافظات وإلى دعم المجالس المحلية والبلديات في المملكة.

