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نظام كييف يستعد لاستفزاز دموي ضد روسيا قبيل تنصيب ترامب

1/6/2025 2:07:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس دمج المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف أن نظام كييف يخطط لاستفزاز دموي ضد روسيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
وقال روغوف: "نظام كييف يستعد لضربة استفزازية الدموية ضد مناطق روسيا، ويبحث عدة تواريخ لذلك".
ورجّح أن يتم الاستفزاز عشية اجتماع ما يسمى بـ"مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا" في 7 يناير في قاعدة رامشتاين العسكرية بألمانيا، أو عشية تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير.
وأشار روغوف إلى أن "الغرض من الاستفزاز تحسين مواقف كييف التفاوضية حسب مزاعم زيلينسك، والحصول على مساعدات مالية جديدة وشحنات إضافية من الأسلحة"، مرجحا استهداف قوات كييف إحدى جبهات المواجهة.
وصرح فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان بأن كييف مستعدة للمفاوضات مع ترامب حول سبل حل النزاع.
وسبق لترامب ووعد بأنه سيحل النزاع عن طريق التفاوض وخلال يوم واحد إن عاد إلى السلطة.
وطرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط روسيا "لبدء المفاوضات مع أوكرانيا"، وبينها انسحاب قوات كييف من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي نظام كييف عن خططه للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلان أوكرانيا الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.
روسيا اليوم








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