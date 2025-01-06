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مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ينعى الموظف طارق سميرات

1/6/2025 12:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وأسرة المستشفى زميلهم الموظف طارق سميرات .

وجاء في نص النعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للمستشفى عبر "فيسبوك": ببالغ الحزن و الأسى ينعى الاستاذ الدكتور خلدون بشايرة مدير عام المستشفى وأسرة مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الزميل ( طارق سميرات ) دائرة الخدمات . رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان"


إنا لله وإنا إليه راجعون


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