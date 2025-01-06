مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ينعى الموظف طارق سميرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وأسرة المستشفى زميلهم الموظف طارق سميرات .
وجاء في نص النعي المنشور عبر الصفحة الرسمية للمستشفى عبر "فيسبوك": ببالغ الحزن و الأسى ينعى الاستاذ الدكتور خلدون بشايرة مدير عام المستشفى وأسرة مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الزميل ( طارق سميرات ) دائرة الخدمات . رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان"
إنا لله وإنا إليه راجعون
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