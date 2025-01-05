استقبال ملكي حافل لـ((أبطال الخليج))..الملك: إنجاز تاريخي كبير رفع اسم مملكة البحرين عاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 03:46

خطوة مهمة نحو مستقبل واعد البحرينية

العاهل: الجماهير البحرينية الوفية ضربت أروع الأمثال في حب الوطن والولاء والإخلاص لهذه الأرض الطيبة

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬احتفالٍ‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويجهم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاستقبال‭ ‬تشرف‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بدأت‭ ‬فقرات‭ ‬الاحتفال‭ ‬ثم‭ ‬التقطت‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬لجلالته‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وتخلل‭ ‬الاحتفال‭ ‬إطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭.‬

وأعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الغامرة‭ ‬باستقبال‭ ‬أبطال‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الخليجي‭. ‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬بروح‭ ‬الإصرار‭ ‬والعزيمة‭ ‬التي‭ ‬تحلى‭ ‬بها‭ ‬اللاعبون،‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬طوال‭ ‬البطولة،‭ ‬منوهًا‭ ‬جلالته‭ ‬بالمهارات‭ ‬الفنية‭ ‬والقدرات‭ ‬التنافسية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬أظهروها،‭ ‬والتي‭ ‬قادتهم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

وهنأ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬كافة‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬ساندت‭ ‬وآزرت‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬وضربت‭ ‬أروع‭ ‬الأمثال‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬والولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬لهذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وثمن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عاليًا‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعبًا،‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الخليجي‭ ‬وتعزيزه‭ ‬كنموذج‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روابط‭ ‬الأخوة‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كافة‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته،‭ ‬بالروح‭ ‬الرياضية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تجسّدت‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وما‭ ‬أظهرته‭ ‬من‭ ‬تنافس‭ ‬شريف‭ ‬ومهارة‭ ‬عالية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ويعزز‭ ‬الروابط‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أبطال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرهم‭ ‬وبالغ‭ ‬امتنانهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاستقبال‭ ‬الملكي‭ ‬الحافل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬كان‭ ‬لهما‭ ‬الفضل‭ ‬الكبير،‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬الغالي،‭ ‬مجددين‭ ‬العهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭. ‬