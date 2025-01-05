استقبال ملكي حافل لـ((أبطال الخليج))..الملك: إنجاز تاريخي كبير رفع اسم مملكة البحرين عاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 03:46
خطوة مهمة نحو مستقبل واعد لكرة القدم البحرينية
العاهل: الجماهير البحرينية الوفية ضربت أروع الأمثال في حب الوطن والولاء والإخلاص لهذه الأرض الطيبة
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لاعبي منتخب البحرين الوطني لكرة القدم والجهازين الإداري والفني، وذلك في احتفالٍ أقيم مساء أمس في استاد البحرين الوطني، بمناسبة تتويجهم ببطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين للمرة الثانية في تاريخ الكرة البحرينية، والتي استضافتها دولة الكويت الشقيقة.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للشباب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وفي بداية الاستقبال تشرف لاعبو المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالسلام على جلالة الملك المعظم، بعد ذلك بدأت فقرات الاحتفال ثم التقطت صورة تذكارية لجلالته مع لاعبي المنتخب وتخلل الاحتفال إطلاق الألعاب النارية بهذه المناسبة.
وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، عن سعادته الغامرة باستقبال أبطال المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي رفع اسم مملكة البحرين عالياً في هذا المحفل الخليجي.
وأكد جلالته أن هذا الإنجاز المشرف الذي حققه منتخبنا الوطني يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل واعد لكرة القدم البحرينية، مشيداً جلالته بروح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون، والمستوى الفني المتميز الذي قدموه طوال البطولة، منوهًا جلالته بالمهارات الفنية والقدرات التنافسية العالية التي أظهروها، والتي قادتهم إلى تحقيق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق.
وهنأ جلالة الملك المعظم كافة أبناء مملكة البحرين والجماهير البحرينية الوفية التي ساندت وآزرت المنتخب منذ بداية البطولة، وضربت أروع الأمثال في حب الوطن والولاء والإخلاص لهذه الأرض الطيبة.
وثمن جلالة الملك المعظم عاليًا التنظيم المتميز لهذه النسخة من البطولة، مشيدًا بالدور البارز الذي قامت به دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في إنجاح هذا المحفل الرياضي الخليجي وتعزيزه كنموذج يُحتذى به في استضافة الفعاليات الرياضية، وتعزيز روابط الأخوة الراسخة التي تجمع بين أبناء الخليج العربي كافة.
وأشاد جلالته، بالروح الرياضية النبيلة التي تجسّدت في المنتخبات الخليجية الشقيقة المشاركة في البطولة، وما أظهرته من تنافس شريف ومهارة عالية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون، ويعزز الروابط الوثيقة التي تجمع شعوب المنطقة.
من جانبهم، أعرب أبطال مملكة البحرين عن عميق شكرهم وبالغ امتنانهم لجلالة الملك المعظم على هذا الاستقبال الملكي الحافل، مؤكدين أن دعم جلالته الدائم وتوجيهاته السديدة كان لهما الفضل الكبير، من بعد الله تعالى، في حصد هذا اللقب الغالي، مجددين العهد بمواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مملكة البحرين عالياً في كافة المحافل الرياضية.
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