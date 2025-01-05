رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية يزور فعالية ((ريترو المنامة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، زار كيريل بجوف رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية، فعالية «ريترو المنامة» أمس، حيث كان في استقباله السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وقدمت السيدة بوحجي شرحاً حول جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، من خلال الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، في ضوء استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026.
وتقام فعاليات «ريترو المنامة» في عدد من المواقع في السوق القديم، حيث تحاكي ذاكرة الزمان والمكان، وتسلط الضوء على تاريخ سوق المنامة، من خلال استعراض الحقبة الزمنية من الخمسينيات إلى التسعينيات، والاحتفاء بإرث المنامة التاريخي والاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبر سوق المنامة من الوجهات السياحية المهمة للسياح القادمين إلى مملكة البحرين، حيث يعد رمزاً للانفتاح التجاري والثقافي، كما يعد باب البحرين بتصميمه المميز بوابة تاريخية للتجار والزوار ورمزًا للهوية البحرينية مما يجعله وجهة جذب سياحي بارزة.
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