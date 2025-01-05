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رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية يزور فعالية ((ريترو المنامة))

1/5/2025 7:14:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬زار‭ ‬كيريل‭ ‬بجوف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬ياقوتيا‭ ‬الروسية،‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ريترو‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

وقدمت‭ ‬السيدة‭ ‬بوحجي‭ ‬شرحاً‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مقوماتها‭ ‬السياحية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وبنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة،‭ ‬وموقعها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

وتقام‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬ريترو‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬تحاكي‭ ‬ذاكرة‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان،‭ ‬وتسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬سوق‭ ‬المنامة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭ ‬من‭ ‬الخمسينيات‭ ‬إلى‭ ‬التسعينيات،‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بإرث‭ ‬المنامة‭ ‬التاريخي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

ويعتبر‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬المهمة‭ ‬للسياح‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬رمزاً‭ ‬للانفتاح‭ ‬التجاري‭ ‬والثقافي،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬بتصميمه‭ ‬المميز‭ ‬بوابة‭ ‬تاريخية‭ ‬للتجار‭ ‬والزوار‭ ‬ورمزًا‭ ‬للهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬وجهة‭ ‬جذب‭ ‬سياحي‭ ‬بارزة‭.‬

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