البحرينيون في مصر احتفلوا بالفوز بكأس الخليج في حديقة السفارة بالقاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬





في‭ ‬أجواء‭ ‬مفعمة‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس‭ ‬والبهجة،‭ ‬نظمت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬احتفالية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬26‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان،‭ ‬وذلك‭ ‬بحديقة‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالزمالك،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬وأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬بالقاهرة‭ ‬والطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬بالجامعات‭ ‬المصرية‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬وكبار‭ ‬الكتاب‭ ‬الصحفيين‭ ‬المصريين‭.‬

وأعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهنئتها‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لفوزه‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬26‭ ‬مشيدة‭ ‬بالأداء‭ ‬البطولي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭.‬

وأكدت‭ ‬زينل‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬26‭ ‬يعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمنة‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬ويقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬كإحدى‭ ‬ثمار‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يأتي‭ ‬تواصلا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وجعلها‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة،‭

‬وأشارت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬خفاقا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬هو‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭. ‬

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