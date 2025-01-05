البحرينيون في مصر احتفلوا بالفوز بكأس الخليج في حديقة السفارة بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
زينل: إنجاز المنتخب يعكس رعاية الملك الكريمة للرياضة البحرينية
القاهرة ـ سيد عبدالقادر:
في أجواء مفعمة مليئة بالحماس والبهجة، نظمت سفارة مملكة البحرين احتفالية لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 26 بين منتخبي البحرين وعمان، وذلك بحديقة سفارة مملكة البحرين بالزمالك، بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الخليجيين وأبناء الجالية البحرينية من المقيمين بالقاهرة والطلبة البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية والشخصيات العامة وكبار الكتاب الصحفيين المصريين.
وأعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تهنئتها لمنتخب البحرين لكرة القدم لفوزه ببطولة كأس الخليج 26 مشيدة بالأداء البطولي الذي قدمه لاعبو منتخب البحرين.
وأكدت زينل أن إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة كأس الخليج 26 يعكس الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من قبل جلالة الملك المعظم، مثمنة الرعاية الكريمة التي تحصل عليها كرة القدم البحرينية ويقودها إلى مزيد من النجاحات كإحدى ثمار دعم جلالة الملك المعظم للرياضة البحرينية.
كما أكدت أن تحقيق اللقب يجسد ما تحظى به كرة القدم البحرينية من اهتمام ودعم خاص من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن الإنجاز في بطولة كأس الخليج العربي يأتي تواصلا للنجاحات المتعددة التي تحققها الرياضة البحرينية وجعلها تحتل مكانة مرموقة،
وأشارت أيضا إلى أن الدور الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، من دعم كبير للرياضة البحرينية في سبيل رفع علم المملكة خفاقا في مختلف المحافل، هو السر في كل هذه الإنجازات.
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