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متظاهرون في لبنان يطالبون بالإفراج عن إسلاميين موقوفين على خلفية النزاع السوري

1/5/2025 7:13:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

طرابلس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬بشمال‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬موقوفين‭ ‬إسلاميين،‭ ‬سجن‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وتجمّع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬النور‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬طرابلس،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬لبنان،‭ ‬رافعين‭ ‬رايات‭ ‬إسلامية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وتولي‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬الإسلامي‭ ‬قيادة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭. ‬

وبعد‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شارك‭ ‬شبان‭ ‬لبنانيون‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬بجانب‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬أو‭ ‬تنظيمات‭ ‬جهادية‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الشمالي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المعتقلين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬لبنان‭ ‬اعتقلوا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الثورة‭ ‬السورية،‭ ‬فمعظمهم‭ ‬كانوا‭ ‬ممن‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬وقاتل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬ناصر‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬وُجِد‭ ‬لديه‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬مجاهدين‭ ‬أو‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬ثوار‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

أضاف‭: ‬‮«‬سقط‭ ‬النظام‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والثورة‭ ‬انتهت،‭ ‬ينبغي‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬السجناء‭ ‬الموجودين‭ ‬عندنا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جميعا‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التحرك‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬تصعيدية‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الموقوفين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬وبعض‭ ‬الحركات‭ ‬الإسلامية‭ ‬المناصرة‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬جميع‭ ‬المعتقلين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬من‭ ‬السجون‮»‬‭. ‬

وأطلقت‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬تقودها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬سيطرت‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬رئيسية،‭ ‬ودخلت‭ ‬دمشق‭ ‬فجر‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وفرّ‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬العاصمة،‭ ‬لينتهي‭ ‬بذلك‭ ‬حكم‭ ‬آل‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭. ‬وتقود‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬حاليا‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وشكّلت‭ ‬حكومة‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬فيها‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬عيد‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭: ‬‮«‬المحكمة‭ ‬العسكرية‭ (‬في‭ ‬لبنان‭) ‬أعطت‭ ‬أحكاما‭ ‬جائرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬وأحكام‭ ‬مؤبد‭ ‬وإعدام‭ ‬على‭ ‬أمور‭ ‬بسيطة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬ناصروا‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬واليوم‭ ‬سقط‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬ومن‭ ‬يحكم‭ ‬سوريا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬ناصرهم‭ ‬شبابنا‭ ‬الذين‭ ‬في‭ ‬السجون‭... ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيلهم‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬المفتوح‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يأخذ‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬الحل‭ ‬النهائي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الموقوفين‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬وجّه‭ ‬بالكشف‭ ‬‮«‬على‭ ‬السجون‭ (...) ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬توصل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬مناسبا‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬العفو‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وتطالب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بمحاكمات‭ ‬عادلة‭ ‬للسجناء‭ ‬المرتبطين‭ ‬بتنظيمات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬أوقف‭ ‬بدون‭ ‬محاكمات‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬مكتظة‭. ‬

وشهد‭ ‬لبنان‭ ‬انقساما‭ ‬لأعوام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬سياسي‭ ‬واسع،‭ ‬وتواجدت‭ ‬قواتها‭ ‬وأجهزتها‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬انسحابها‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬وإضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬شبان‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬وتنظيمات‭ ‬جهادية،‭ ‬أرسل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حليف‭ ‬طهران‭ ‬والأسد‭ ‬عناصر‭ ‬للقتال‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وبعد‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس‭ ‬اشتباكات‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬مناصرين‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬السّنّة،‭ ‬وعلويين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للأسد‭. ‬

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