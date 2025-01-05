لاعبو المنتخب يعبرون عن سعادتهم بعد التتويجنعتز بالدعم الجماهيري.. والإنجاز تحقق بالإصرار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الكويت: فاضل منسي - تصوير: محمد سرحان
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد عدد من لاعبي منتخبنا الوطني في تصريحات لـ«أخبار الخليج» اعتزازهم بالجماهير البحرينية وحضورها إلى الكويت بهدف المؤازرة والتشجيع ما أسهم في تحقيق اللقب الثاني لمنتخب البحرين.
وأكد لاعب منتخبنا الوطني سيد مهدي باقر أن الفريق كان على قدر المسؤولية، مشددا على أن رجال المنتخب كانوا أبطالا في الملعب.
وقال باقر: نشكر الجماهير البحرينية على حضورها وكانت اللاعب رقم واحد، وكنا الطرف الأفضل في الملعب بفضل الروح القتالية، والرغبة الحقيقية في تحقيق الفوز والذهاب إلى النهائي.
من جهته، قال لاعب المنتخب علي مدن إن كل مباريات البطولة صعبة للغاية، ولم تكن هناك مواجهة مختلفة عن الأخرى، وهو ما جعلنا أمام تحدٍّ لتحقيق الكأس.
وأكد أن مباراة منتخب عمان سارت على التفاصيل البسيطة من أجل حسم المباراة، مشيرا إلى أنهم تعاملوا مع اللقاء بسيناريوهات متعددة، وهو الأمر الذي منحهم الفوز في النهاية، مثنياً على تشجيع الجمهور البحريني الذي استمر طوال المباراة.
من ناحيته، أكد لاعب منتخبنا مهدي عبدالجبار أنه عاش أياماً صعبة بعد الطرد في مباراة الكويت، إلا أن رجال المنتخب أثبتوا علو كعبهم في البطولة وحققوا الكأس، مضيفا أن المباراة شهدت الكثير من المنعطفات، ولكن بفضل الروح القتالية والرغبة في الفوز نجح لاعبونا في تحقيق البطولة.
ولفت مهدي إلى أن الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة لم تشكل عامل ضغط على لاعبي منتخب البحرين، بل كانت ميزة إضافية محفزة للاعبي الفريقين.
وعلق مهدي حميدان لاعب منتخبنا الوطني في تصريحات عقب المباراة قائلاً: «نبارك لجماهير البحرين الفوز بكأس الخليج الـ26؛ لأنهم لم يقصروا في مساندتنا، فقد ساندونا من أول دقيقة حتى آخر دقيقة».
وتابع: «قاتلنا حتى آخر دقيقة، وسنقاتل من أجل التأهل لبطولة كأس العالم».
فيما قال محمد مرهون لاعب منتخب البحرين: «اليوم الكل سعيد، وهذا أهم شيء، أننا حصلنا على البطولة للمرة الثانية في تاريخ البحرين. أتمنى من لاعبي البحرين أن يفتخروا بهذه اللحظة».
وأضاف: «الكل ما قصّر، الوالد والوالدة يدعوان، حتى والدي زوجتي كانا يدعوان لنا، ورجع اللقب لهم، البحرين كلها تستحق هذه الفرحة، ونحن سعداء لأننا أدخلنا عليهم الفرحة».
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