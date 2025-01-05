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لاعبو المنتخب يعبرون عن سعادتهم بعد التتويجنعتز بالدعم الجماهيري.. والإنجاز تحقق بالإصرار

1/5/2025 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت: فاضل منسي - تصوير: محمد سرحان الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بالجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬وحضورها‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬بهدف‭ ‬المؤازرة‭ ‬والتشجيع‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬المنتخب‭ ‬كانوا‭ ‬أبطالا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

وقال‭ ‬باقر‭: ‬نشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬حضورها‭ ‬وكانت‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬واحد،‭ ‬وكنا‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بفضل‭ ‬الروح‭ ‬القتالية،‭ ‬والرغبة‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلنا‭ ‬أمام‭ ‬تحدٍّ‭ ‬لتحقيق‭ ‬الكأس‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬البسيطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حسم‭ ‬المباراة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬تعاملوا‭ ‬مع‭ ‬اللقاء‭ ‬بسيناريوهات‭ ‬متعددة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬منحهم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬أنه‭ ‬عاش‭ ‬أياماً‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬الطرد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الكويت،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬المنتخب‭ ‬أثبتوا‭ ‬علو‭ ‬كعبهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وحققوا‭ ‬الكأس،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬شهدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنعطفات،‭ ‬ولكن‭ ‬بفضل‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬نجح‭ ‬لاعبونا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولة‭.‬

ولفت‭ ‬مهدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬المباراة‭ ‬لم‭ ‬تشكل‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭ ‬محفزة‭ ‬للاعبي‭ ‬الفريقين‭.‬

وعلق‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نبارك‭ ‬لجماهير‭ ‬البحرين‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬الـ26؛‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يقصروا‭ ‬في‭ ‬مساندتنا،‭ ‬فقد‭ ‬ساندونا‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬دقيقة‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬قاتلنا‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬دقيقة،‭ ‬وسنقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬الكل‭ ‬سعيد،‭ ‬وهذا‭ ‬أهم‭ ‬شيء،‭ ‬أننا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭. ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬يفتخروا‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الكل‭ ‬ما‭ ‬قصّر،‭ ‬الوالد‭ ‬والوالدة‭ ‬يدعوان،‭ ‬حتى‭ ‬والدي‭ ‬زوجتي‭ ‬كانا‭ ‬يدعوان‭ ‬لنا،‭ ‬ورجع‭ ‬اللقب‭ ‬لهم،‭ ‬البحرين‭ ‬كلها‭ ‬تستحق‭ ‬هذه‭ ‬الفرحة،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لأننا‭ ‬أدخلنا‭ ‬عليهم‭ ‬الفرحة‮»‬‭.‬

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